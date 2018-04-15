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В Южной Корее предложили расширить сотрудничество с Китаем
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В Южной Корее предложили расширить сотрудничество с Китаем 

RT на русском 48 минут назад
Представители Южной Кореи в ходе трёхдневного визита в Китай анонсировали новую политику сотрудничества со странами региона. Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что глава южнокорейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль в ходе переговоров с представителями китайской Академии социальных наук рассказал о видении Сеулом политики кооперации с такими странами, как России, Китай и Северная Корея.
По его словам, Южная Корея могла бы участвовать в проекте Китая «Один пояс и один путь», что, по мнению Сеула, могло бы создать больше возможностей для сотрудничества двух стран.
В частности, по словам Сон Ён Гиля, Пекин и Сеул могли бы совместно развивать судоходные пути в Арктике, а также проекты, связанные с разработкой возобновляемых источников энергии в Монголии.
В ходе встречи представитель южнокорейской стороны также призвал Китай играть «конструктивную роль» в области денуклеаризации КНДР.
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за семь лет своего правления покинул страну ради встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.
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