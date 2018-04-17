США ударят по Китаю

WSJ: США разрабатывают новые торговые меры против Китая

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых мер в торговой сфере в отношении КНР под предлогом того, что китайские власти затрудняют работу американских технологических компаний. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, в аппарате представителя США на торговых переговорах готовят документ, в котором приводились бы претензии американской стороны на этот счет. Обвинения касаются того, что китайские власти якобы несправедливым образом ограничивают возможности американских технологических компаний вести дела в КНР. Как отмечает издание, на данный момент еще не решено, будет ли документу дан ход.

Как говорится в публикации, власти США крайне недовольны тем, что американские корпорации, пользующиеся методом удаленной обработки данных, в том числе Amazon Microsoft , по законам КНР для работы в стране должны создавать совместные компании с китайскими фирмами. При этом их партнеры в КНР получают доступ к их технологиям.