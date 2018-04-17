США готовят новые торговые меры против Китая

WSJ: США разрабатывают новые торговые меры против Китая

ТАСС: последние новости

Минфин США: Россия в феврале сократила вложения в американские гособлигации до $93,8 млрд

В Центробанке заявили, что ограничения на повышение ключевой ставки сняты

Глава Минэкономики ФРГ призвал не смешивать конфликт в Сирии и "Северный поток - 2"