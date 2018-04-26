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Китай заявил о готовности к торговой войне с США
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Китай заявил о готовности к торговой войне с США 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: Ted S. Warren / AP Photo
Пекин готов к возможному установлению барьеров в Соединенных Штатах на китайские инвестиции. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн, передает ТАСС.
«Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, — отметил он. — Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона».
Чиновник напомнил, что благодаря китайскому капиталу в Соединенных Штатах появилось множество новых рабочих мест, и Пекин таким образом оказал стимулирующее воздействие на развитие американской экономики.
В марте этого года отношения между Китаем и его крупнейшим экономическим партнером — США — ухудшились из-за так называемых торговых войн. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. Американский лидер 22 марта также подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Китай, со своей стороны, 2 апреля ввел пошлины в размере до 25 процентов почти на 130 американских импортных товаров.
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