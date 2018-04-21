В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ

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Лидеры Европы убеждают Трампа ослабить антироссийские санкции 

BFM.RU 17 минут назад
Фото: Reuters
Европейские лидеры убеждают президента США ослабить антироссийские санкции, поскольку продолжающееся давление на компании из России может больно ударить по европейским производителям. Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что дипломатическая кампания началась накануне визитов в Вашингтон канцлера ФРГ и президента Франции Эмманюэля Макрона. В частности, санкции в отношении «Русала» могут «сорвать поставки ключевых продуктов», в результате крупные предприятия в Европе — от автомобильных до авиационных — окажутся под угрозой закрытия. По словам официального источника Financial Times во Франции, это не те компании, которые можно за один день заново открыть. Поэтому необходимо решение, причем быстро.
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