Китай делает торговлю фьючерсами на железную руду доступной для иностранных инвесторов

Пекин, 14 апреля / Синьхуа / — Китай с 4 мая текущего года сделает доступной торговлю китайскими фьючерсами на железную руду для иностранных инвесторов, сообщил регулятор ценных бумаг страны.

Фьючерсы на железную руду торгуются на Даляньской товарной бирже, разработавшей в конце марта с.г. правила для привлечения инвесторов из-за рубежа. Она также провела рыночные тесты ранее в этом месяце.

По сообщению Даляньской товарной биржи, привлечение иностранных инвесторов на рынок китайских фьючерсов на железную руду поможет разработать общепринятые цены и стимулировать мировую торговлю железной рудой.

Китай является крупнейшим в мире импортером железной руды.

В марте с.г. Китай запустил торги фьючерсными контрактами на сырую нефть номинированными в юанях. Это первый фьючерс, размещенный на бирже материковой части Китая, который был сделан доступным для иностранных инвесторов. -0-