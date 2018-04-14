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Китай делает торговлю фьючерсами на железную руду доступной для иностранных инвесторов
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Китай делает торговлю фьючерсами на железную руду доступной для иностранных инвесторов 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ — Китай с 4 мая текущего года сделает доступной торговлю китайскими фьючерсами на железную руду для иностранных инвесторов, сообщил регулятор ценных бумаг страны.
Фьючерсы на железную руду торгуются на Даляньской товарной бирже, разработавшей в конце марта с.г. правила для привлечения инвесторов из-за рубежа. Она также провела рыночные тесты ранее в этом месяце.
По сообщению Даляньской товарной биржи, привлечение иностранных инвесторов на рынок китайских фьючерсов на железную руду поможет разработать общепринятые цены и стимулировать мировую торговлю железной рудой.
Китай является крупнейшим в мире импортером железной руды.
В марте с.г. Китай запустил торги фьючерсными контрактами на сырую нефть номинированными в юанях. Это первый фьючерс, размещенный на бирже материковой части Китая, который был сделан доступным для иностранных инвесторов. -0-
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