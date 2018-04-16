В ЦБ прокомментировали ситуацию на валютном рынке

В ЦБ назвали ситуацию на валютном рынке стабильной

"На валютном рынке мы наблюдаем достаточно сбалансированную ситуацию, постоянно были предложения на продажу и на покупку валюты…. Волатильность курса рубля не превысила значения, наблюдавшиеся в прошлые периоды роста волатильности", — сказала она, выступая на банковском форуме "Казначейство 2018".

По ее словам, в наиболее стрессовые дни — 9 и 10 апреля — показатели ликвидности были ниже обычных для последних месяцев, но они были существенно лучше, чем в прошлые периоды роста волатильности.