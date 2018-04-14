В 2017 году в Китае отмечен рост отрасли цифровых публикаций

Ханчжоу , 14 апреля / Синьхуа / — В прошлом году стоимость рынка цифровых публикаций в Китае выросла в годовом выражении на 26,7 процента и составила 15,2 млрд юаней /2,4 млрд долларов США/. Об этом стало известно из доклада, опубликованного в пятницу Ассоциацией аудио-, видео и цифровых публикаций КНР.

В 2017 г. порядка 378 млн китайцев читали цифровые публикации, что свидетельствует о росте на 13,4 процента. Среди них 27,3 процента составляли люди среднего возраста и 1,2 процента — пожилые, говорится в докладе.

Сообщается, что число писателей электронных книг в Китае достигло 7,8 млн человек, что на 30,2 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, в прошлом году на каждого жителя Китая приходилось в среднем 10,1 электронных книги и 7,5 печатных книг.

Вице-президент китайской телекоммуникационной компании China Mobile Ша Юэцзя сказал, что около 65 процентов пользователей Migu, онлайн платформы для чтения, принадлежащей China Mobile, используют сеть 4G для чтения цифровых книг.

Ожидается, что появление сети 5G еще более стимулирует развитие отрасли цифровых публикаций, отметил Ша.

В будущем в целях улучшения качества чтения в сфере цифровых публикаций будут использоваться искусственный интеллект и виртуальная реальность, добавил он. -0-