Глава Мексики обсудил НАФТА с вице-президентом США

Как сообщает мексиканский МИД, Пенья Ньето заявил о намерении закончить эти переговоры как можно скорее. "Также обе стороны совпали во взглядах на важность продолжения совместной работы в части безопасности и миграции", — говорится в коммюнике.

Встреча прошла по инициативе Майка Пенса, уточняет МИД Мексики.