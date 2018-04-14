С чем связан рекордный рост цен на нефть

С чем связан рекордный за три года рост цен на нефть

Завершение рабочей недели отмечено значительным ростом цен на нефть из-за геополитической напряжённости. На торгах пятницы, 13 апреля, стоимость барреля эталонного сырья марки Brent достигала $72. При этом накануне биржевой показатель установил рекорд трёхлетней давности — $73 за баррель. Впрочем, аналитики уже не исключают роста котировок до $74—75. Какие изменения могут произойти на энергетическом рынке — в материале RT.

В пятницу, 13 апреля, цены на нефть продемонстрировали незначительное снижение, однако оставались на высоком уровне. При этом только за одну торговую неделю (с 9 по 13 апреля) стоимость энергосырья установила рекорд трёхлетней давности на фоне обострения геополитической обстановки.

На открытии торгов 13 апреля цена на эталонную североморскую нефть марки Brent снизилась на 0,31% — до $71,80 за баррель. Однако уже к середине дня углеводородная смесь подорожала до $72,30 за баррель.

Самый значимый ценовой рывок был установлен 11 апреля, когда баррели Brent и американской марки WTI подскочили до максимума с декабря 2014 года — до $73 и $67 соответственно.

В целом восстановительный рост цен на нефть стартовал в понедельник, 9 апреля, когда баррель Brent подорожал на 0,34% и торговался вблизи отметки $67,34. Уже на следующий день стоимость сырья пробила отметку $71.

Аналитики рынка указывают на два фактора позитивного влияния на нефтяные цены. Прежде всего, речь идёт о росте напряжённости на Ближнем Востоке.

«США и их союзники обвиняют Россию и Иран в поддержке сирийских властей. Эти два государства являются одними из ключевых игроков на мировом рынке нефти, так что обострение конфликта отражается на сырьевых котировках. В цену закладываются геополитические риски — это традиционная реакция участников рынка», — рассказал RT начальник отдела экспертов «БКС Брокер» Василий Карпунин.

«Обострение в Сирии поддерживает «быков», что позволило нефти марки Brent выйти на новые максимумы с декабря 2014 года. Однако это не единственный фактор, способствующий восходящей динамике. Существенную роль в росте цен на нефть играет снижение добычи в Венесуэле », — пояснил RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич

Эксперт добавил, что по итогам прошлого года ежесуточная добыча нефти в стране сократилась до уровня примерно 1,8 млн баррелей. Снижение производства сырья продолжается и в 2018 году. Богдан Зварич не исключает, что к концу этого года показатель достигнет 1,3 млн баррелей.

«Эта ситуация существенно снижает предложение на рынке и компенсирует рост добычи, который наблюдается в США. При этом «премия» от роста геополитической напряжённости на Ближнем Востоке сейчас невелика и, на мой взгляд, составляет не более $4. Такая низкая «премия» обусловлена отсутствием существенных рисков повреждения инфраструктуры добычи и транспортировки нефти в регионе», — заключил аналитик.

Вероятность обострения ситуации в Сирии вынудила трейдеров проигнорировать правительственный отчёт по запасам нефти в США. Об этом в разговоре с RT напомнил ведущий аналитик AMarkets Артём Деев . Так, по данным Управления энергетической информации, добыча нефти в Штатах достигла нового максимума в 10,5 млн баррелей в сутки, а запасы нефти неожиданно для участников рынка выросли на 3,3 млн баррелей.

«Тем не менее, ситуация на рынке может измениться уже к закрытию торгового дня 13 апреля. Помимо роста добычи нефти в Штатах и снижения геополитической напряжённости вокруг Сирии, на положение рынка влияет новый доклада ОПЕК о росте производства нефти в странах вне картеля в 2018 году. В случае очередного роста добыча нефти в США выйдет на новый максимум, сопоставимый с объёмами выработки в России. Инвесторам будет трудно игнорировать этот факт, поэтому коррекция «нефтянки» почти неизбежна», — считает Деев.

Согласно новым данным ОПЕК, в 2018 году рост спроса на нефть в мире увеличится на 30 тыс. баррелей в сутки — до 1,63 млн баррелей. Однако, по расчётам организации, в этом году на рынке углеводородов вырастет предложение со стороны стран, не входящих в картель. Оно может увеличиться примерно на 40 тыс. баррелей сутки — до 1,71 млн баррелей.

«Поддержку рынку нефти оказывает некоторое ослабление напряжения на «фронте» торговых войн. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен китайским властям за это решение», — добавил Василий Карпунин.

По прогнозу аналитика, если исключить сценарий военных столкновений в Сирии, то потенциал роста цен на нефть в среднесрочной перспективе колеблется в районе $74—75 за смесь марки Brent.