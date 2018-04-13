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Меры стимулирования нефтепереработки в РФ могут быть разработаны до конца года
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Меры стимулирования нефтепереработки в РФ могут быть разработаны до конца года 

Rambler News Service 1 час назад
Минэнерго РФ рассчитывает согласовать с Минфином РФ меры по стимулированию нефтепереработки до конца 2018 года, сообщил RNS в кулуарах Красноярского экономического форума первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.
«Это процесс небыстрый. Наверное, надо в этом году предложения разработать, в следующем принять и спокойно двигаться до 2025 года к завершению (налогового манёвра). Мне кажется, что Минфин наши аргументы услышал, и мы сейчас находимся во вполне конструктивной дискуссии», — отметил он.
Текслер подчеркнул, что нефтяной отрасли нужна стабильная налоговая система.
«Нужны долгосрочные правила игры, и, соответственно, вот этот посыл нужно учитывать. Нужно дать модернизироваться тем НПЗ, которые ещё не модернизировались. При определённых условиях, если основные базовые принципы будут соблюдаться, найти стимулы для переработки можно», — сказал он.
Как сообщалось ранее, Минфин РФ увязывал налоговые льготы для НПЗ с отменой экспортной пошлины на нефть. Однако Минэнерго считает, что снижение экспортной пошлины возможно не ранее 2023 года, когда будет завершена модернизация НПЗ.
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Источники: Минпромторг и Минэнерго могут быть объединены в новом правительстве Доход вице-премьера Хлопонина в 2017 году составил почти 3 млрд рублей Ткачев предложил вернуть Минсельхозу полномочия по охоте для усиления борьбы с АЧС
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