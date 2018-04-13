Рынок нефти США деформируется

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Хьюстон быстро становится новым центром влияния на нефтяной рынок, а Кушинг теряет свою актуальность для этой отрасли. Кушинг перестает отвечать не только целям сохранения запасов нефти в этой отрасли, но и целям сбора данных сектора. По данным Reuters, «он был признан в начале 1920-х годов, когда появились танкеры, чтобы перевозить нефть из Оклахомы и Техаса в крупные мегаполисы и нефтеперерабатывающие заводы на Среднем Западе». «В 1983 г. Кушинг стал пунктом доставки вновь запущенных фьючерсных контрактов на WTI CLc1», — сообщает Reuters. В течение многих лет объем запасов нефти Кушинга был основным показателем, используемым компаниями, трейдерами или юрлицами, которые занимались сырьевыми товарами, не говоря уже о тех, кто активно торговал ими на ежедневной основе. Объем запасов Кушинга когда-то был ключевым показателем поставок нефти в США. Десятилетия назад Кушинг считался довольно простым способом измерения объемов поставок нефти, поскольку США не экспортировали нефть, а скорее импортировали ее. Так возникла идею создания некоего центра, на данные которого можно ссылаться при оценке объема предложения США. Это может быть использовано трейдерами и теми, кто работает в этой отрасли, чтобы помочь в определении цен на нефтяные фьючерсы.

Запасы нефти и нефтепродуктов в США Рынок торговли фьючерсами на нефть развивался, развивались и методы сбора данных о запасах нефти. Кажется, роль запасов в Кушинге начинает снижаться. Запасы в резервуарах скоро могут снизиться до нуля, даже когда добыча нефти в США побьет новый рекорд в 10,4 млн баррелей в день. Запасы нефти в Кушинге раньше падали по разным причинам, сезонным или рыночным. Но на этот раз рынок не испытывает недостатка в нефти. Фактически производство в США оказывает давление на трубопроводы и емкости для хранения. Снижающиеся объемы в Кушинге отражают постоянный процесс перемен: Кушинг теряет позиции крупнейшего центра влияния на американский нефтяной рынок и ведущего барометра будущего спроса, предложения и цен. За последние годы в отрасли все изменилось. В настоящее время экспорт нефти играет такую же значительную роль, как и импорт. Следовательно, потребности в инфраструктуре значительно изменились. Наиболее очевидные изменения в инфраструктуре естественным образом заставляют сфокусировать внимание на таких городах, как Хьюстон, лучший индикатор активности нефтяного рынка, направленной как в США, так и из них. Чтобы получить спотовые цены, трейдеры должны иметь полное представление о современной, гораздо более динамичной ситуации с запасами нефти, по сравнению с ситуацией, которая была отмечена несколько десятилетий назад. И Хьюстон сейчас является областью, в которой сосредоточено большинство трейдеров и которая может заменить Кушинг в качестве центра влияния на нефтяной рынок США. Производители все чаще направляются непосредственно в морские порты, такие как Хьюстон, из которых суда перевозят нефть в десятки стран мира. Это отражает серьезную трансформацию глобальных потоков нефти, поскольку США сняли четырехлетний запрет на экспорт нефти в конце 2015 г. Некоторые трейдеры и покупатели утверждают, что необходим новый центр, который позволит отражать все это. Несмотря на то что центр влияния на нефтяной рынок смещается из Кушинга в Хьюстон, этот шаг соизмерим в целом с ситуацией на нефтяном рынке, которая значительно изменилась за последние несколько десятилетий. Строятся новые трубопроводы, которые согласно ожиданиям будут запущены в течение следующих 2 лет, поскольку нефтяная инфраструктура страны продолжает развиваться для удовлетворения потребностей как импорта, так и экспорта. Однако нельзя сказать, что у Кушинга нет абсолютно никакого будущего: оно может просто быть офшорным хранилищем или действовать как резервный, а не основной склад. Пресс-секретарь Magellan Midstream Partners, которому принадлежит около 12 млн баррелей в хранилище Кушинг, говорит, что Кушинг сохранит свою важность из-за связей с Персидским заливом и Средним Западом. Кушинг также связан с трубопроводом в Заливе, в 500 милях к югу, и может быть более дешевым хранилищем, чем то, что доступно на побережье, сказал Коннер из SemGroup. И тем не менее Кушинг теряет свою актуальность, по крайней мере в качестве важнейшего центра влияния на нефтяной рынок. По мере развития рынков развиваются и методы сбора важных данных по секторам.