Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, потребительских услуг и финансов.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подешевел на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Mota Engil (LS:MOTA), которые подорожали на 0,1050 п. (3,07%), закрывшись на отметке в 3,5250. Котировки EDP Renovaveis (LS:EDPR) выросли на 0,0800 п. (1,00%), завершив торги на уровне 8,1000. Бумаги EDP (LS:EDP) выросли в цене на 0,0250 п. (0,79%), закрывшись на отметке 3,1760.

Лидерами падения стали акции Galp Energia (LS:GALP), цена которых упала на 0,3400 п. (2,10%), завершив сессию на отметке 15,8350. Акции Ibersol Reg (LS:IBS) поднялись на 0,150 п. (1,30%), закрывшись на уровне 11,350, а Pharol SGPS SA (LS:PHRA) снизились в цене на 0,0016 п. (0,81%) и завершили торги на отметке 0,1962.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 6 акций практически не изменились.

Котировки акций EDP Renovaveis (LS:EDPR) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,00%, 0,0800 п., и завершили торги на отметке 8,1000.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 0,97%, или 0,70, достигнув отметки $72,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,64%, или 0,43, до $67,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,53%, или 7,10, до отметки $1.349,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,06% до 1,2334, а котировки EUR/GBP упали на 0,12%, достигнув отметки 0,8653.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 89,47.