Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, финансов и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подешевел на 0,62%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Flsmidth&Co (CO:FLS), которые подорожали на 7,4 п. (2,03%), закрывшись на отметке в 371,7. Котировки Oersted A/S (CO:ORSTED) выросли на 6,30 п. (1,63%), завершив торги на уровне 392,80. Бумаги Pandora (CO:PNDORA) выросли в цене на 10,2 п. (1,50%), закрывшись на отметке 688,0.

Лидерами падения стали акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), цена которых упала на 184,000 п. (1,97%), завершив сессию на отметке 9.170,000. Акции Chr Hansen Holding (CO:CHRH) поднялись на 10,6 п. (1,91%), закрывшись на уровне 543,0, а Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) снизились в цене на 5,6 п. (1,86%) и завершили торги на отметке 296,1.

На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (67) превысило количество закрывшихся в минусе (46), а котировки 26 акций практически не изменились.

Котировки акций AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,97%, 184,000 п., и завершили торги на отметке 9.170,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,67%, или 0,45, достигнув отметки $67,52 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,01%, или 0,73, до $72,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,57%, или 7,70, до отметки $1.349,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,06% до 6,0370, а котировки EUR/DKK повысились на 0,02%, достигнув отметки 7,4474.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 89,46.