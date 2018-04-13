Фаза активного строительства Северного широтного хода начнется в 2020 году

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Доход вице-премьера Хлопонина в 2017 году составил почти 3 млрд рублей

Источники: Минпромторг и Минэнерго могут быть объединены в новом правительстве

Автомобили лидируют в структуре российского импорта из США в январе