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Фаза активного строительства Северного широтного хода начнется в 2020 году
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Фаза активного строительства Северного широтного хода начнется в 2020 году 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фаза активного строительства Северного широтного хода начнется в 2020 году, заявил в ходе экономического форума в Красноярске губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
«По всей линейной части Северного широтного хода войдём в активную стадию строительства в 2020 году. Для рывка в российской экономике, о котором говорит наш президент, нужны именно такие стратегические проекты, как Северный широтный ход. И дальше выйдем на вторую ключевую магистраль «Бованенково — Сабетта». И с этой арктической наземной трассы — к Северному морскому пути», — цитирует губернатора URA.RU.
Северный широтный ход — проект 707 км железнодорожной нитки, которая свяжет Ямал с Уралом и Северо-Западом России. Реализация проекта обеспечит связь транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем (СМП).
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