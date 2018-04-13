Песков объяснил рост доходов Путина

Песков объяснил увеличение доходов Путина

Ранее сообщалось, что доходы Путина в прошлом году выросли в два раза — в 2017 году заработал более 18,7 млн руб., что более чем в два раза превышает его доход в 2016 году, 8,86 млн рублей.

По данным опубликованной декларации о доходах, у Путина в собственности есть квартира размером 77 кв. м и гаражом, а пользуется он еще одной квартирой площадью 153,7 кв. м с гаражным местом на 18 кв. м. Также согласно декларации, он владеет двумя автомобилями "Волга" ГАЗ М21, Нива и автомобильным прицепом "Скиф".