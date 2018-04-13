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Назван самый «бедный» министр в России
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Назван самый «бедный» министр в России в 2017 году 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Доход министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского в 2017 году составил 5,2 млн рублей, следует из сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Таким образом, Донской стал самым "бедным" членом кабинета министров, передает РИА "Новости".
Среди членов кабинета министра с наименьшим доходом за 2017 года также оказались министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, чей доход за 2017 год составил 5,837 млн рублей, министр транспорта Максим Соколов с 5,85 млн рублей, а также министр труда и социальной защиты Максим Топилин с доходом около 5,93 млн рублей.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко спустился на одну строчку в рейтинге самых богатых украинцев, а также, что доходы президента России Владимира Путина в прошлом году выросли в два раза.
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