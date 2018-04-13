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Зюганов стал самым богатым главой фракции в ГД
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Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2017 год стал Зюганов 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2017 год стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заработал в прошлом году 6,3 миллиона рублей.
В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов указал в декларации доход в 4,7 миллиона рублей, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов — 4,5 миллиона рублей, глава ЛДПР Владимир Жириновский — 5,4 миллиона рублей.
По итогам за 2016 год, Жириновский заработал 79,14 миллиона рублей, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев указал в декларации доход в 5,9 миллиона рублей, Зюганов — 5,5 миллиона рублей, Миронов — 4,5 миллиона рублей.
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