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Немецкие компании сообщили о росте торговых барьеров
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Немецкие компании сообщили о росте торговых барьеров 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Немецкие компании сталкиваются с торговыми барьерами, которые не наблюдались со времени финансового кризиса 2008 года, показал опрос торгово-промышленной палаты DIHK, передает Reuters.
Около 40% из опрошенных 2100 фирм заявили, что за последний 12-месячный период они столкнулись с более высокими барьерами для ведения бизнеса за рубежом, по сравнению с 31% в опросе 2017 года. Опрос проводился в феврале, прежде чем президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия и предложил пошлины на китайские товары. Китай ответил собственным тарифным списком по импорту в США. Более жесткие требования к сертификации и безопасности, а также более высокие пошлины были названы основными препятствиями для ведения бизнеса. Несмотря на увеличение барьеров, в четверти компаний заявили, что ожидают улучшения бизнеса, поскольку мировая экономика остается на подъеме благодаря восстановлению в еврозоне, Северной Америке и многих азиатских странах. Только 10% сказали, что они ожидают ухудшения. Самые серьезные барьеры были обнаружены в России, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Турции и Китае. Торговый спор между Китаем и Соединенными Штатами также омрачает перспективы немецкого экспорта, который неожиданно упал в феврале, показав крупнейшее ежемесячное падение более чем за два года. В DIHK заявили, что ожидаемый выход Великобритании из Европейского союза и враждебность Трампа к свободной торговле продолжают создавать неопределенность для немецких компаний.
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