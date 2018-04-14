Буря в стакане: почему рубль возвращает позиции после мощного обвала

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости Наталья Дембинская . Российская валюта пережила падение после очередных санкций США и эскалации конфликта в Сирии . Впрочем, уже в четверг рубль отыграл у доллара и евро почти половину понесенных потерь. Пятничные торги снова завершились в плюсе. Какие факторы сейчас на стороне рубля, как долго продлится нестабильность и что будет с российской валютой, если США все-таки ударят ограничениями по российскому госдолгу, — в материале РИА Новости.

Что подкосило рубль

На минувшей неделе инвесторов охватила классическая паника. Помимо санкций против российских компаний, нервозности участникам рынка добавило то, что США рассматривали более серьезные ограничения — по покупкам и операциям с облигациями федерального займа. Негатив усилило и резкое обострение обстановки в Сирии. Иностранные инвесторы начали массово выходить из российских акций и облигаций.

На фоне масштабных распродаж облигаций федерального займа (ОФЗ) 11 апреля Минфин даже отказался от размещения долговых ценных бумаг.

В результате российский фондовый рынок потерял более 820 миллиардов рублей капитализации, курс доллара превысил 65 рублей, а евро взлетел за 80 рублей — впервые за последние два года. Табло пункта обмена валют в Москве

Три фактора поддержки

За резким падением очень скоро последовал отскок — таковы законы любого рынка. Мощную поддержку российской валюте оказала совокупность сразу трех факторов.

Во-первых, опасения, связанные с возможными санкциями против госдолга, поубавились. Уже в среду, 11 апреля, глава Минфина США Стивен Мнучин выразился в том духе, что такие ограничения повредят прежде всего международным инвесторам.

Во-вторых, несколько разрядилась обстановка в Сирии. Возникла уверенность, что военного конфликта между Россией и США удастся избежать и разногласия будут преодолены дипломатическим путем. Авиатехники готовят российские самолеты-истребители к боевым вылетам на авиабазе «Хмеймим» в СирииАвиатехники готовят российские самолеты-истребители к боевым вылетам на авиабазе Хмеймим в Сирии

Наконец, в пользу рубля — динамика нефтяных цен, дошедших до годовых максимумов, опять же по геополитическим причинам.

Brent торгуется выше 72 долларов за баррель, и в российской валюте стоимость бочки в середине недели подскакивала до невообразимых 4600 рублей. По фундаментальным показателям рубль стал крайне дешевым, а потому при снижении прочих рисков начал активно возвращать утраченные позиции.

"Постпаническая" картина складывается достаточно позитивная. Нефть Brent 72,5 доллара и относительно слабый рубль — это очень хорошо для бюджета и экспортеров", — констатирует Александр Разуваев , директор аналитического департамента компании «Альпари».

Внешние тревожные факторы

Но ряд внешних факторов по-прежнему тревожит. Ключевой из них — возможное обострение торговой войны США и Китая . «Черным лебедем» может стать и резкое падение американского фондового рынка, где, по мнению ряда экспертов, уже надулся пузырь. В этом случае начнется распродажа акций и валют по всему миру. Табличка с обозначением импортированных из США товаров в супермаркете в Шанхае

Впрочем, в отличие от многих других стран, уровень жизни и реальный сектор экономики в России не так зависят от финансовых рынков.

"Если фондовый рынок упадет в США, это ввергнет американскую экономику в рецессию, если наши акции падают, этого не произойдет, не так много рядовых россиян держат свои сбережения в акциях", — поясняет Разуваев.

Что впереди

Большая часть прогнозов указывает на то, что в ближайшие два месяца цены на нефть, скорее всего, скорректируются в сторону уменьшения: скажется фактор увеличения добычи в США и сезонное торможение спроса на черное золото.

Однако в среднесрочной перспективе баррель сохранит стабильность. В апреле Минэнерго США улучшило прогноз по глобальному балансу спроса и предложения нефти на 2018 год. Ожидается снижение избытка предложения. По оценкам МЭА , в 2018 году сорт Brent будет стоить 63,36 доллара за баррель, WTI — 59,37 доллара. Нефтяной станок-качалка

Наиболее вероятным аналитики считают диапазон 60-62 рубля за доллар. Если же оправдаются надежды на дипломатическое решение ситуации вокруг Сирии, можно ждать приближения к 60 рублям.

Затишье перед бурей?

Хотя рубль стабилизируется, негативный сценарий эксперты не сбрасывают со счетов. Главными рисками по-прежнему считаются возможность санкций в отношении ОФЗ, а также прямой военный конфликт в Сирии.

Сейчас инвесторы успокоились и заняли выжидательную позицию. Но если риски реализуются, события могут развиваться намного более драматично. Поэтому среднесрочный настрой достаточно негативный, и это, конечно, скажется на динамике курса рубля.

Так или иначе, многое зависит от того, насколько предсказуемо поведет себя американская администрация.