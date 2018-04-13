Деньги есть: чиновники отчитались о доходах

Как Песков объяснил резкое увеличение доходов Путина в 2017 году

Намного увеличил свой доход руководитель администрации президента Антон Вайно. За год он составил 255,8 млн рублей. В прошлом году чиновник мог похвастаться лишь заработанными 9,6 млн руб. Его жена за 2017 год получила 5,6 млн рублей.

У Вайно изменились и объекты собственности. Так, у него по-прежнему есть квартира (111,7 кв. м) и два машиноместа, а вот площадь земельных участков увеличилась. В прошлой декларации у него был указан участок (2 840 кв. м) и жилой дом (454,2 кв. м). В этом году он указал два земельных участка: 5 748 кв. м и 6 058 кв. м.

В пользовании у Вайно также квартира площадью 155,5 кв. м. В прошлом году в этой категории он также указал земельный участок 6 058 кв. м. У жены руководителя администрации президента в собственности: участок, жилой дом, машино-место и 1/2 квартиры.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин выглядит скромнее, но при этом его заработок вырос в 2 раза. Его доход за прошлый год составил 18,7 млн рублей. Это примерно на 10 млн рублей больше, чем в 2016 году.

Видимо, это следствие продажи земельного участка в 1 500 кв. м. В этом году он пропал из декларации.

В собственности у президента РФ остались квартира (77 кв. м) и гараж. В пользовании у него квартира на 153,7 кв м и гаражное место на 18 кв. м. Кроме того, президент является обладателем двух автомобилей ГАЗ М21, «Нивы» и прицепа «Скиф».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что доходы главы государства выросли из-за продажи объектов недвижимости. «Оба (Путин и глава кремлевской администрации Антон Вайно — »Газета.Ru» ) продали объекты недвижимости», — пояснил Песков.

В тройку наиболее обеспеченных членов правительства попали вице-премьер Александр Хлопонин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Александр Хлопонин задекларировал доход в 2,9 млрд руб. Доход вице-премьера в 2017 году вырос почти в 300 раз — с 9,9 млн рублей в 2016 году.

Его жена за год заработала 4,2 млн руб. Тем самым чета Хлопониных оказалась самой обеспеченной супружеской парой в правительстве с самым внушительным автопарком. На двоих зарегистрировано 8 иномарок и два автоприцепа.

На второе место по доходам среди членов правительства попал министра сельского хозяйства Александр Ткачев с доходом в 548 млн За год он увеличил свои доходы более чем в 97 раз.

Третье место в этом списке занимает вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, задекларировавший 377 млн рублей. Годом ранее с близким по сумме доходом в 356 млн рублей он также занимал третью строчку.

Наименьшие доходы в 2017 году задекларировали министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской (5,3 млн рублей), министр связи Сергей Никофоров (5,8 млн руб.) и министр транспорта Максим Соколов (5,8 млн руб.). Доходы премьер-министра Дмитрия Медведева оказались в середине списка. Он задекларировал 8,6 млн руб. — это на 21,6 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году. У его жены Светланы Медведевой доходов традиционно нет.

Зато в рейтинге появились люди с доходами на уровне или даже ниже прожиточного минимума для Москвы , который в четвертом квартале составил 17 560 руб. Ниже городского прожиточного минимума оказались доходы жены главы МВД Владимира Колокольцева . За 2017 год она указала всего 188 133 рубля или 15,7 тыс. руб. в месяц.

Доход жены министра экономического развития Максима Орешкина составил 233 392 руб. или 19,4 тыс. руб. в месяц. При этом доходы их мужей не самые большие среди членов правительства. Владимир Колокольцев за прошлый год задекларировал 9,5 млн руб., а Максим Орешкин — 20,9 млн руб.