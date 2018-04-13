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Министр иностранных дел Лавров заработал в 2017 году 6,89 млн рублей
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Министр иностранных дел Лавров заработал в 2017 году 6,89 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2017 году заработал 6,889 млн рублей, заработок главы ведомства остался на уровне 2016 года, следует из документов на сайте правительства.
В совместной собственности у Лаврова есть земельный участок 2,85 тыс. кв. метров, жилой дом площадью 499 кв. метров, гараж 100 кв. метров. В индивидуальной собственности министра — квартира 247,3 кв. метров и гараж площадью 17,7 кв. метров.
Супруга Лаврова в 2017 году заработала почти в три раза больше, чем в 2016 — 1,5 млн рублей против 584 тыс. рублей.
В 2016 году доходы Лаврова сократились на 10,55% — до 6,8 млн
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