Министр иностранных дел Лавров заработал в 2017 году 6,89 млн рублей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2017 году заработал 6,889 млн рублей, заработок главы ведомства остался на уровне 2016 года, следует из документов на сайте правительства.

В совместной собственности у Лаврова есть земельный участок 2,85 тыс. кв. метров, жилой дом площадью 499 кв. метров, гараж 100 кв. метров. В индивидуальной собственности министра — квартира 247,3 кв. метров и гараж площадью 17,7 кв. метров.

Супруга Лаврова в 2017 году заработала почти в три раза больше, чем в 2016 — 1,5 млн рублей против 584 тыс. рублей.

В 2016 году доходы Лаврова сократились на 10,55% — до 6,8 млн