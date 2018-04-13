Доходы Шойгу в 2017 году сократились на 3% — до 10,27 млн рублей

Доходы министра обороны России Сергея Шойгу за 2017 год составили 10,269 млн рублей, что на 3% ниже аналогичного показателя за 2016 год в 10,58 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте правительства России.

В собственности главы российского военного ведомства находятся два земельных участка, жилой дом, квартира, гараж и мастерская. В свою очередь, супруга министра обороны за 2017 год заработала 6,26 млн рублей по сравнению с 10,46 млн рублей годом ранее.

В 2015 году, согласно декларации о доходах, Шойгу заработал 10,4 млн рублей.