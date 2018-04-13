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Доходы Шойгу в 2017 году сократились на 3% — до 10,27 млн рублей
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Доходы Шойгу в 2017 году сократились на 3% — до 10,27 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Доходы министра обороны России Сергея Шойгу за 2017 год составили 10,269 млн рублей, что на 3% ниже аналогичного показателя за 2016 год в 10,58 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте правительства России.
В собственности главы российского военного ведомства находятся два земельных участка, жилой дом, квартира, гараж и мастерская. В свою очередь, супруга министра обороны за 2017 год заработала 6,26 млн рублей по сравнению с 10,46 млн рублей годом ранее.
В 2015 году, согласно декларации о доходах, Шойгу заработал 10,4 млн рублей.
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Источники: Минпромторг и Минэнерго могут быть объединены в новом правительстве Доход вице-премьера Хлопонина в 2017 году составил почти 3 млрд рублей Автомобили лидируют в структуре российского импорта из США в январе
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