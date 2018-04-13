Названы доходы Путина и Медведева

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2017 год

Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. Это существенно больше дохода за предыдущие годы. В 2016 г. доход Путина составил 8,86 млн руб., в 2015 г. — 8,9 млн руб.

Список движимого и недвижимого имущества президента не изменился. Он по-прежнему владеет земельным участком площадью 1500 кв. м, квартирой площадью 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. В пользовании главы государства также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. В собственности Путина также два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн руб.

Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. В собственности супруги председателя правительства Светланы числятся два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартира в безвозмездном пользовании 367,8 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на срок 49 лет.

В 2017 г., как и годами ранее, у Светланы Медведевой никаких доходов не было. Единственный сын Медведевых Илья — совершеннолетний, поэтому сведения о его доходах и имуществе не раскрываются.