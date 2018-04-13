Ещё
Названы доходы Путина и Медведева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2017 год 

Ведомости 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. Это существенно больше дохода за предыдущие годы. В 2016 г. доход Путина составил 8,86 млн руб., в 2015 г. — 8,9 млн руб.
Список движимого и недвижимого имущества президента не изменился. Он по-прежнему владеет земельным участком площадью 1500 кв. м, квартирой площадью 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. В пользовании главы государства также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. В собственности Путина также два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн руб.
Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. В собственности супруги председателя правительства Светланы числятся два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартира в безвозмездном пользовании 367,8 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на срок 49 лет.
В 2017 г., как и годами ранее, у Светланы Медведевой никаких доходов не было. Единственный сын Медведевых Илья — совершеннолетний, поэтому сведения о его доходах и имуществе не раскрываются.
Ведомости: последние новости
В офшор на острове Русский предложили допустить не только санкционные компании Порошенко вслед за США введет санкции против российского бизнеса Минсельхоз готовит запрет растительных жиров во всей молочной продукции
Комментарии137
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT213
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»510
Умер юморист Андрей Жмакин77
Определен самый богатый член кабмина75
В России решили избавиться от двух министерств138
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение