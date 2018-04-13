Затишье перед бурей: что будет с ценами на автомобили в условиях санкций

Автомобильный рынок замер на пороге больших изменений: воинственные заявления России США в отношении сирийской операции в сочетании с новым витком экономических санкций поставили под вопрос продажи автомобилей в долгосрочной перспективе. «Если начнется война, то россиянам будет не до автомобилей, — предупредил Азат Тимерханов из аналитического центра „Автостат“. — Даже простая эскалация напряженности может привести к снижению покупательской активности. На данный момент наш прогноз остается прежним: продажи новых легковых автомобилей в 2018 году вырастут на 10%».

По мнению Тимерханова, в апреле может быть зафиксирован всплеск продаж, во многом аналогичный случившемуся в декабре 2014 года. Тот месяц стал рекордным для российского авторынка: машины активно продавались на фоне резкого обесценивания рубля по отношению к доллару и евро. «Люди поспешат в автосалоны, чтобы успеть купить машины до повышения цен из-за падения курса рубля», — полагают в «Автостате».

Дилеры подтвердили: у людей растет интерес к автомобилям, спрос подогрет. «В дни скачка курса мы зафиксировали увеличение посещаемости салонов на 18% в сравнении со средним дневным показателем. Одновременно мы видим оживление по контрактам. При этом сократился срок принятия решения о покупке. Информация о том, что некоторые производители сообщили о планируемом сокращении маркетинговых программ поддержки спроса (поддержка сделок трейд-ин и программ финансирования) подхлестнул спрос в премиальном сегменте», — рассказала Forbes представитель отдела маркетинговых коммуникаций автосалона «Авилон» Алина Сидорина.

В случае развития неблагополучного экономического сценария повышение цен произойдет в мае-июне, так как за два месяца большинство дилеров исчерпают складские запасы, а машины будут распроданы по старым прайс-листам. «Возможно изменение стоимости автомобилей, находящихся в поставке и еще не отгруженных дилеру», — отметила Сидорина.

Тем не менее прямо сейчас дилеры не видят предпосылок для взрывного подорожания. «Стоит понимать, что при ценообразовании автопроизводители отталкиваются от стоимости нефти, а не от курсов валют. Сейчас цены на нефть растут, поэтому текущая ситуация не повлияет на изменения цен на автомобили», — заявил директор одного из дивизионов дилерской группы компаний «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев . Однако если скачки курса продолжатся, это, безусловно, отразится на очередном повышении цен на авторынке, снижении спроса, и в конечном итоге приведет к коллапсу, продолжил Зиновьев. «Резкого всплеска продаж мы сейчас не ожидаем. Большинство автопроизводителей также находятся в ожидании и не меняют цены», — констатировали в «АвтоСпецЦентре».

Схожего мнения придерживается руководитель экспертно-аналитического отдела дилерской сети «Автомир» Артем Зябин. «Пока не понятно насколько курс в итоге изменится. В панике производители менять цены точно не будут: некоторые бренды резко подняли цены в конце 2014 года, потом ценники пришлось корректировать. Если рост курса будет устойчивым и долгосрочным, естественно, цены на автомобили вырастут пропорционально изменению курса с учетом локализации производства и амбиций производителей. Те, кто захочет купить долю рынка, будут повышать цены медленнее. Текущие цены будут зависеть от ажиотажа потребителей, сейчас почти все автомобили продаются с большим дисконтом от прайсовой цены. Если же будет повышенный спрос, цены для потребителя вырастут за счет отмены скидок и спецпредложений», — объяснил Зябин.

Несколько автомобильных компаний подтвердили Forbes, что речь об оперативном изменении прайс-листов пока не идет. «На сегодняшний день у нас не запланировано изменений в ценовой политике», — заявил представитель пресс-центра «АвтоВАЗа» Артем Манюхин. Как отметили в пресс службе Ford Sollers , «по дальнейшей ценовой политике никаких решений пока не принято, мы внимательно следим за ситуацией и будем действовать согласно экономической ситуации и действиям рынка».

Рубль начал дешеветь по отношению к доллару и евро 9 апреля после введения дополнительных санкций со стороны США. В новый «черный список» вошли бизнесмены, высокопоставленные чиновники и компании, в отношении которых вводятся ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Стоимость барреля нефти марки Brent увеличивалась всю неделю — с $68,54 в понедельник до $72,07 в четверг. В пятницу баррель подешевел на 0,15% до отметки в $71,96.

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