Ещё
Депутат Верховной рады заявил, что риск дефолтов для Украины «чрезвычайно велик»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Депутат Верховной рады заявил, что риск дефолтов для Украины «чрезвычайно велик» 

RT на русском 1 час назад
Депутат Верховной рады, экс-глава финансового комитета парламента Сергей Рыбалка заявил, что складывающаяся экономическая ситуация на Украине свидетельствует о том, что риск дефолтов для страны «чрезвычайно велик».
Об этом он рассказал в интервью изданию «Публичные люди».
«Украина уже имеет катастрофический уровень государственного долга. Только на его обслуживание мы тратим больше, чем можем заработать в результате небольшого экономического роста. Сырьевая модель экономики плюс неработающая банковская система и тотальная коррупция программируют дальнейшие кризисы. Риск следующих дефолтов чрезвычайно велик», — сказал он.
Рыбалка добавил, что к настоящему моменту можно утверждать, что большая часть важных экономических, антикоррупционных и социальных преобразований в стране провалены или же превратились «в профанацию для замыливания глаз западных кредиторов».
«Яркий пример — кардинальное торможение реформ финансовой сферы, без оздоровления и развития которой не будет никакого экономического роста. Также очевидно разложение правоохранительной и судебной систем», — заключил он.
Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украине угрожает дефолт.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
RT на русском: последние новости
Путин в 2017 году заработал более 18,7 млн рублей В Москве назвали вопиющими новые санкции США против России США могут ввести санкции против госдолга России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT215
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»510
Умер юморист Андрей Жмакин77
Определен самый богатый член кабмина76
В России решили избавиться от двух министерств140
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение