Депутат Верховной рады заявил, что риск дефолтов для Украины «чрезвычайно велик»

Об этом он рассказал в интервью изданию «Публичные люди».

«Украина уже имеет катастрофический уровень государственного долга. Только на его обслуживание мы тратим больше, чем можем заработать в результате небольшого экономического роста. Сырьевая модель экономики плюс неработающая банковская система и тотальная коррупция программируют дальнейшие кризисы. Риск следующих дефолтов чрезвычайно велик», — сказал он.

Рыбалка добавил, что к настоящему моменту можно утверждать, что большая часть важных экономических, антикоррупционных и социальных преобразований в стране провалены или же превратились «в профанацию для замыливания глаз западных кредиторов».

«Яркий пример — кардинальное торможение реформ финансовой сферы, без оздоровления и развития которой не будет никакого экономического роста. Также очевидно разложение правоохранительной и судебной систем», — заключил он.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украине угрожает дефолт.