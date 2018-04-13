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Настроения потребителей в США снизились в апреле
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Настроения потребителей в США снизились в апреле 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Согласно опубликованному в пятницу отчету, настроения потребителей в США снизились в апреле, отступив от максимума с 2004 года, который был зафиксирован в прошлом месяце. Американцы стали испытывать опасения относительно будущих торговых соглашений.
Согласно данным отчета, подготовленного Центром опросов потребителей Мичиганского университета, индекс настроения потребителей в США в апреле снизился до 97,8.
В марте было зафиксировано максимальное значение этого индекса за 14 лет 101,4.
Аналитики ожидали, что значение этого индекса составит 100,6.
Индикатор текущих условий в апреле снизился 115,0 после значения 121,2 в предыдущем месяце.
Экономисты прогнозировали снижение этого индекса только до 120,0.
Индекс ожиданий потребителей в США снизился в апреле до 86,8 после значения предыдущего месяца 88,8.
Аналитики прогнозировали, что этот индекс снизится до 88,1.
Ожидаемая инфляция в США на следующие 12 месяцев снизилась до 2,7% (предыдущий показатель 2,8%), а индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед — до 2,4% (предыдущий показатель 2,5%).
Ведущий экономист Мичиганского университета Ричард Куртин указал, что незначительное снижение настроений потребителей США равномерно распределено по всем возрастным категориям, по всем социальным группам и по всем регионам страны.
«Важно отметить, что настроения потребителей остаются сравнительно высокими, несмотря на недавнее снижение, связанное с потенциальным эффектом торговой политики Трампа на американскую экономику», —пояснил Куртин.
«Неопределенность относительно дальнейшей торговой политики вызвала изменения прогнозов потребителей», — добавил Куртин.
Эксперт заявил, что в начале апреля 29% опрошенных потребителей упоминали торговую политику США. При этом практически все упоминания были негативными.
Среди других факторов, повлиявших на снижение настроений потребителей, Куртин называет ожидание повышения процентной ставки, которое незначительно замедлило темп экономического роста.
«В целом данные указывают на то, что экономический рост США с середины 2018 года по середину 2019 года составит 2,7%», — сделал заключение Куртин.
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