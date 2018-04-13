Определен самый богатый член кабмина

Вице-премьер Александр Хлопонин стал самым богатым членом кабинета министров по итогам 2017 года согласно поданным декларациям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов Правительства РФ.

За прошедший год Хлопонин заработал 2 млрд 912 млн 121 тысячу 655 рублей. Это в 293 раза больше, чем он задекларировал в 2016 году. Тогда доход вице-премьера составил 9 млн 942 тысячи рублей.

Второе место в рейтинге богатейших членов кабмина занял министр сельского хозяйства Александр Ткачев с доходом 548 млн 200 тысяч рублей. На третьем месте по итогам прошедшего года оказался вице-премьер Юрий Трутнев , задекларировавший доход в 377 млн 200 тысяч рублей.

Свои доходы задекларировали также президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Владимир Путин в 2017 году заработал 18 млн 730 тысяч рублей. Годом ранее доход Путина составил 8 млн 860 тысяч рублей. Доход Дмитрия Медведева составил 8 млн 560 тысяч рублей, почти столько же, как и в 2016-м, когда он задекларировал 8 млн 590 тысяч рублей.