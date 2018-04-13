Немецкие компании сообщили о росте торговых барьеров 

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Немецкие компании сталкиваются с торговыми барьерами, которые не наблюдались со времени финансового кризиса 2008 года, показал опрос торгово-промышленной палаты DIHK, передает Reuters.
Около 40% из опрошенных 2100 фирм заявили, что за последний 12-месячный период они столкнулись с более высокими барьерами для ведения бизнеса за рубежом, по сравнению с 31% в опросе 2017 года.
Опрос проводился в феврале, прежде чем президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия и предложил пошлины на китайские товары. Китай ответил собственным тарифным списком по импорту в США.
Более жесткие требования к сертификации и безопасности, а также более высокие пошлины были названы основными препятствиями для ведения бизнеса.
Несмотря на увеличение барьеров, в четверти компаний заявили, что ожидают улучшения бизнеса, поскольку мировая экономика остается на подъеме благодаря восстановлению в еврозоне, Северной Америке и многих азиатских странах.
Только 10% сказали, что они ожидают ухудшения.
Самые серьезные барьеры были обнаружены в России, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Турции и Китае.
Торговый спор между Китаем и Соединенными Штатами также омрачает перспективы немецкого экспорта, который неожиданно упал в феврале, показав крупнейшее ежемесячное падение более чем за два года.
В DIHK заявили, что ожидаемый выход Великобритании из Европейского союза и враждебность Трампа к свободной торговле продолжают создавать неопределенность для немецких компаний.