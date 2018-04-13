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Дворкович рассказал об ответных мерах на санкции США
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Дворкович рассказал об ответных мерах на санкции США 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Аркадий Двокович заявил, что Россия выбирает первоочередные меры в ответ на санкции США, передает РИА "Новости".
"Я не буду называть первоочередные меры, потому что мы анализируем последствия введенных против нас санкций и по итогам этого анализа будем решать, что нужно делать конкретно", — сказал Дворкович после Красноярского экономического форума.
Также политик отметил, что Правительство и Госдума консультировались при разработке ответных мер на санкции США.
"Я не видел последнюю версию, но у нас были консультации на эту тему. Этим занимался [первый вице-премьер Игорь] Шувалов. Насколько я помню, там, прежде всего, предоставляется право правительству вводить соответствующие меры по некоторому списку, который указан в законопроекте, если он будет принят в законе. Причем список достаточно широкий, можно выбирать из набора мер в зависимости от ситуации, в зависимости от того, какие действия предпринимают наши недоброжелатели, скажем так", — добавил Дворкович.
Ранее в Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США.
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