В 2017 году США поставили на Украину в пять раз меньше угля, чем планировалось

Объём поставок энергетического угля из США на Украину в 2017 году оказался в пять раз меньше, чем заявляло киевское руководство. Как ранее утверждал руководитель украинской компании «Центрэнерго» Олег Коземко, от американской компании Xcoal Energy & Resources Украина до конца прошлого года должна была получить 700 тыс. тонн антрацита. Однако, в соответствии с отчётом Минэнерго США, который есть в распоряжении RT, Киеву отправили лишь 134 тыс. тонн топлива. В то же время Россия в 2017 году оказалась на первом месте по поставкам антрацита на Украину, продав ей более 50% всего объёма твёрдого топлива за год.

Украина в 2017 году не досчиталась обещанного Соединёнными Штатами антрацитового угля, который необходим для функционирования большинства местных тепловых электростанций (ТЭС).

Так, летом прошлого года руководитель украинской компании «Центрэнерго» Олег Коземко заявлял, что в Киеве заключили контракт с американской компанией Xcoal Energy & Resources и ждут от неё поставок в объёме 700 тыс. тонн.

«Сегодня историческое событие. Я хочу презентовать контракт, подписанный между «Центрэнерго» и американской компанией Xcoal Energy & Resources», — заявлял Коземко летом 2017 года.

Те же данные под видом знакового достижения публиковало и посольство Украины в США. В дипмиссии тогда утверждали, что поставки угля — «результат договорённостей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон».

Однако, по информации американского Минэнерго, в результате Киев получил в 2017 году всего 134 тыс. тонн, то есть в несколько раз меньше оговорённого сторонами. Источник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины отметил, что в контракте не было чётко указанной цифры, однако каждый раз представители компании договаривались между собой устно о том, сколько угля будет отправляться.

«В контракте не прописаны конкретные объёмы, о них мы договаривались перед каждой поставкой. Зима была мягкой, и необходимости закупать такое количество антрацита не было. Заявление о планируемой закупке около 700 тыс. тонн было политическим», — рассказал собеседник RT.

Он подчеркнул, что выполнить обязательства по поставке в заявленном объёме американской стороне было бы крайне затруднительно. Ведь суммарно в США добывают не более двух млн антрацита в год. Это связано с тем, что страна перешла на использование более дешёвого «газового угля», качество которого сопоставимо с антрацитом.

Для выполнения всех заявок со стороны Украины США понадобилось бы возрождать к жизни старые шахты, работы на которых были приостановлены несколько десятилетий назад. Однако, как рассказал RT источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности страны, Киеву пришлось бы в этом случае полностью выкупать этот объём, что для него также пока непосильно.

«В США большие запасы антрацита, но для разработки новых шахт нам бы пришлось давать гарантии и выкупать весь их объём. Пока нам это невыгодно», — рассказал источник RT в Киеве.

Назло соседу

Однако это не мешает Киеву делать громкие заявления об энергетической независимости от России.

Так, после прибытия в сентябре 2017 года в одесский порт Южный первой партии угля из США президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Москва потеряла «инструмент для энергетического шантажа».

«Безвозвратная потеря для России ещё одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе», — заявил Порошенко, комментируя прибытие груза.

О политической подоплёке поставок американского угля тогда говорил и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян

«Первая причина поставок угля из США — это наша полная независимость от России», — отмечал он.

Лояльность за импорт

При этом, как считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин , таким образом в Киеве хотят не только насолить Москве, но и обеспечить себе поддержку Вашингтона.

«Покупка угля у США — это возможность заручиться политической поддержкой американских властей. В любом случае всё оплатит потребитель. Не президент платит из своего кармана — всё это закладывается в стоимость товаров и услуг», — подчеркнул эксперт.

В этом случае показательна закупка Украиной у Соединённых Штатов металлургического угля, который используется для производства чугуна и стали, необходимых для изготовления, например, станков. Этот вид топлива импортируется в страну миллионами тонн и по высокой цене.

Так, согласно отчёту американского Минэнерго, в 2017 году Украина закупила 4,3 млн тонн металлургического угля. В 2016 году этот показатель составил лишь 2 млн тонн. Средняя цена этого типа угля для Украины также выросла на 45% по сравнению с 2016 годом — с $102 до $151 за тонну.

Потребность Киева в американском угле сохраняется ещё и из-за ситуации в Донбассе, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Ведь после того, как украинские власти лишились возможности контролировать регион, их ТЭС и ТЭЦ были вынуждены сократить потребление твёрдого топлива на 20,8% — до 24,8 млн тонн.

«Первая причина заключается в том, что потребность в угле для Киева сохраняется в силу неурегулированности ситуации на востоке Украины. Вариантов, где покупать уголь, не так много. Самая разумная альтернатива — это мирные договорённости с востоком Украины. Пока они недостижимы, приходится выбирать меньшее из зол — экспорт США», — отметил эксперт в беседе с RT.

Главный поставщик — Россия

Несмотря на импорт из США, Россия сохранила лидирующие позиции поставщика угля на украинском рынке, отправив Киеву в 2017 году твёрдого топлива на сумму $1,5 млрд — 57% от общего объёма импортированного угля.

Этот парадокс объяснил Сергей Пикин. По его мнению, России удаётся поставлять на Украину большие объёмы из-за предложения самой выгодной цены.

«Высокий спрос Киева на российский уголь объясняется тем, что потребность в угле никуда не ушла. У России цена меньше, а потребности Украины никуда не исчезли. Жечь уголь надо, вырабатывать энергию надо, поэтому сохранили поставки, несмотря на все политические проблемы. Может быть, с этим и связано то, что Украина закупила у США меньшие объёмы энергетического угля, чем планировала», — подчеркнул эксперт.

Тенденция сохранилась и в начале 2018 года. Так, в первом квартале текущего года Киев закупил у Москвы 5,7 млн тонн на сумму $472,4 млн, что составило 62% от общего объёма импортированного угля. Из Соединённых Штатов при этом было получено лишь 29% всего объёма угля на сумму $219,9 млн Сергей Пикин отметил, что для реальной независимости Украины от России необходимы большие ресурсы.

«Любая независимость стоит денег. Либо вы должны быть очень богатыми и будете всегда независимыми, либо вы должны понимать, откуда у вас появятся дешёвые ресурсы. Заявления заявлениями, а как на самом деле будут обстоять дела — покажет время», — подчеркнул эксперт.

В этой связи примечателен итог попытки Украины освободиться от российской «антрацитовой иглы» в конце 2017 года. Тогда Министерство экономического развития и торговли страны ввело санкции против российской угледобывающей компании «Южтранс» на поставку угля.

Запрет начал действовать 9 декабря, однако был отменён спустя всего 20 дней — 29 декабря. Причиной отмены ограничений в отношении российской компании стал резкий угольный дефицит.