Санкции США не являются катастрофой, заявил Дворкович

Санкции США против глав компаний и банков РФ затрудняют деловые контакты, но не являются катастрофой, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Под личные санкции. Скорее всего, это означает по опыту предыдущих личных санкций — наверное, именно с этими лицами, людьми не будут подписывать какие-то документы. Нужно будет, чтобы право подписи было у кого-то другого. Но оно и так есть в компаниях. У определенного дополнительного количества людей, которые могут подписывать документы", — ответил Дворкович на вопрос о том, как санкции США против ряда российских бизнесменов повлияют на работу компаний, которые они возглавляют.

"Это, конечно, затрудняет общение, деловые контакты, но не является катастрофой для компании. Это создает только текущие "логистические" трудности. Не знаю (распространяется ли эта мера на все документы, или нет — ред.). Это надо у юристов спросить", — добавил он.