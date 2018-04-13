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Экономист Дж. Стиглиц считает «примитивным» американский способ решения проблемы дефицита торгового баланса путем торгового протекционизма
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Экономист Дж. Стиглиц считает «примитивным» американский способ решения проблемы дефицита торгового баланса путем торгового протекционизма 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Йорк, 13 апреля /Синьхуа/ — США не смогут в одночасье решить проблему дефицита торгового баланса с Китаем, а то, что администрация Дональда Трампа приняла односторонние меры по защите торговой деятельности для разрешения данной проблемы, является крайне «примитивным». Об этом в четверг заявил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Колумбийского университета США Джозеф Стиглиц.
Как Дж. Стиглиц заявил на форуме «Китайский и американский бизнес на фоне нового миропорядка», причины образования дефицита торгового баланса США с Китаем очень сложные, такую фундаментальную проблему невозможно решить простой игрой с числами. По его мнению, понимание администрацией Д. Трампа торговли является не совсем точным. Профицит торгового баланса с другой страной не означает возможность поживиться за ее счет.
Дж. Стиглиц отметил, что в настоящее время правила Всемирной торговой организации /ВТО/ являются общепринятыми среди разных государств. Если Вашингтон обвиняет Пекин в нарушении правил организации, то следует предъявить иск в рамках механизма разрешения споров ВТО, а не принимать односторонние торговые меры.
Кроме того, Дж. Стиглиц называет необоснованным обвинение США в нарушении Китаем прав на интеллектуальную собственность, выдвинутое в ходе расследования по 301-му разделу Закона о торговле. По его мнению, в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность трудно применять одинаковые стандарты к странам, находящимся на разных этапах развития.
Дж. Стиглиц считает, что на протяжении длительного времени США являлись выгодополучателем основанного на правилах глобального экономического порядка. Позиция администрации Д. Трампа, заключающаяся в поддержке торгового протекционизма, в конечном счете, окажет негативное влияние на экономику США, а также нанесет удар по мировой экономике. —0—
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