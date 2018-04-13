Ещё
«Колебания на фондовых рынках не приведут в ближайшей перспективе к дефолту»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Колебания на фондовых рынках не приведут в ближайшей перспективе к дефолту» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«На сегодняшний день, имеющиеся золото-валютные резервы страны, сложившаяся ситуация в экономике, в частности темпы инфляции, объем кредитования, экономическая активность населения говорят о том, что в России ситуация в экономике достаточно стабильная.
Те колебания, которые возникают на фондовых рынках, которые сегодня возникают на валютном рынке, не могут привести в ближайшей перспективе к ситуации близкой дефолтной. Имеющиеся золото-валютные активы в стране позволяют оптимистично смотреть на стабильное выполнение страной внешних обязательств».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Посольство РФ прокомментировало новое заявление британского министра обороны Украина введет санкции против россиян, попавших в список Минфина США Госдума планирует ввести санкции против алкоголя и табака из США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств89
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»81
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны76
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США175
Украина пригрозила России по газу234
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение