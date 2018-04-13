«Колебания на фондовых рынках не приведут в ближайшей перспективе к дефолту»

«На сегодняшний день, имеющиеся золото-валютные резервы страны, сложившаяся ситуация в экономике, в частности темпы инфляции, объем кредитования, экономическая активность населения говорят о том, что в России ситуация в экономике достаточно стабильная.

Те колебания, которые возникают на фондовых рынках, которые сегодня возникают на валютном рынке, не могут привести в ближайшей перспективе к ситуации близкой дефолтной. Имеющиеся золото-валютные активы в стране позволяют оптимистично смотреть на стабильное выполнение страной внешних обязательств».