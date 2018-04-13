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Россия увеличила зависимость от товаров из США
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Россия увеличила зависимость от товаров из США 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Nick Ut / AP
Товарооборот между Россией и США в 2017 году увеличился на 15,8 процента и составил 23,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
По данным ведомства, экспорт в США вырос на 14,7 процента, до 10,6 миллиарда долларов, импорт — на 16,8 процента и составил 15,5 миллиарда. «Отрицательное сальдо России в торговле с США за 2017 год составило 1,9 миллиарда долларов», — сообщили в министерстве.
Как отметили в Минэкономразвития, в январе 2018 года металлы и минеральные продукты стали лидерами в структуре российского экспорта в США, основными импортируемыми из Соединенных Штатов товарами стали машины, оборудование и транспортные средства.
В Госдуму 13 апреля внесли законопроект, который предусматривает запрет или ограничение ввоза в Россию сельскохозяйственной продукции, алкоголя, табака, технологий, оборудования и лекарств из США или иных государств, поддерживающих санкции Вашингтона в отношении Москвы. В случае с лекарствами запрет не коснется препаратов, аналоги которых не выпускают в России или других странах.
В документе также говорится о создании министерством иностранных дел черных списков граждан США, которым будет запрещен въезд в Россию, и введение ограничений на прием американцев на работу. Отдельно предлагается запрет для американских компаний участвовать в приватизации.
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