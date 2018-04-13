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«ВСМПО-Ависма» опасается последствий возможных мер РФ по поставкам титана в США
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«ВСМПО-Ависма» опасается последствий возможных мер РФ по поставкам титана в США 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» опасается, что возможные ограничения на поставку титана в США, где основным потребителем является корпорация Boeing, могут повлечь нарушение кооперационных связей и бизнес— обязательств, а, следовательно, могут надолго вытеснить компанию с динамично развивающегося титанового рынка, сообщили ТАСС в компании.
"Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который предполагает приостановку или прекращение сотрудничества с США в сфере авиастроения.
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