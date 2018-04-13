Вице-президент США встретится с оппозицией Венесуэлы

EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Николаса Мадуро. Как отмечает Reuters , встреча станет частью мер по усилению регионального давления на президента Венесуэлы

Пенс возглавляет делегацию США на саммите Северной и Южной Америки после того, как президент Дональд Трамп отменил свою поездку, чтобы сосредоточиться на своем ответе на предполагаемую химическую атаку в Сирии

Как писали «Вести. Экономика», цены в Венесуэле выросли на 6147% за 12 месяцев до конца февраля.

Эти оценки в целом соответствуют данным независимых экономистов.

Только в феврале этого года инфляция составила 80%, заявили оппозиционные законодатели. В условиях экономического кризиса миллионы венесуэльцев не могут найти или позволить себе основные продукты питания и лекарства.

"Если этот экспоненциальный рост цен продолжится, готовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", — написал в Twitter оппозиционный законодатель и экономист Анхель Альварадо.

Критики винят в нынешней ситуации жесткий валютный контроль, введенный 15 лет назад покойным президентом Уго Чавесом , а также чрезмерное печатание денег. Курс боливара упал примерно на 98% по отношению к доллару только за последний год.

Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро связывает проблемы с экономической войной, которую, по их мнению, ведут лидеры оппозиции и бизнеса при помощи Вашингтона. Власти не публикуют данные об инфляции уже более двух лет.