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Вице-президент США встретится с оппозицией Венесуэлы
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Вице-президент США встретится с оппозицией Венесуэлы 

Вести Экономика 32 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Вице-президент США Майк Пенс встретится с лидерами венесуэльской оппозиции в столице Перу городе Лима, заявили представители Белого дома.
EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Как отмечает Reuters, встреча станет частью мер по усилению регионального давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Пенс возглавляет делегацию США на саммите Северной и Южной Америки после того, как президент Дональд Трамп отменил свою поездку, чтобы сосредоточиться на своем ответе на предполагаемую химическую атаку в Сирии.
Как писали «Вести. Экономика», цены в Венесуэле выросли на 6147% за 12 месяцев до конца февраля.
Эти оценки в целом соответствуют данным независимых экономистов.
Только в феврале этого года инфляция составила 80%, заявили оппозиционные законодатели. В условиях экономического кризиса миллионы венесуэльцев не могут найти или позволить себе основные продукты питания и лекарства.
"Если этот экспоненциальный рост цен продолжится, готовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", — написал в Twitter оппозиционный законодатель и экономист Анхель Альварадо.
Критики винят в нынешней ситуации жесткий валютный контроль, введенный 15 лет назад покойным президентом Уго Чавесом, а также чрезмерное печатание денег. Курс боливара упал примерно на 98% по отношению к доллару только за последний год.
Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро связывает проблемы с экономической войной, которую, по их мнению, ведут лидеры оппозиции и бизнеса при помощи Вашингтона. Власти не публикуют данные об инфляции уже более двух лет.
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