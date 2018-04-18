Названы последствия санкций США для российских банков

Как говорится в обзоре Fitch, наибольшие риски несет Сбербанк — они составляют около 11 миллиардов долларов. Эта сумма равняется 2,5 процента активов госбанка, или 20 процентам его капитала. Снизить объем рисков Сбербанк может за счет передачи Промсвязьбанку кредитов оборонных компаний, указывают аналитики.

Также, по данным Fitch, существенные риски по физическим лицам и компаниям из санкционного списка несет Внешэкономбанк (ВЭБ). Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк имеют умеренные риски, составляющие около 10 процентов от их капиталов (1-1,5 процента активов). В Совкомбанке с оценкой Fitch согласились, в МКБ же риски оценивают не более чем в 0,5 процента активов.

Другие крупные российские банки либо вовсе не имеют рисков из-за американских санкций, либо они являются незначительными. В целом банки способны абсорбировать свои потенциальные убытки, уверены аналитики Fitch.

США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. После этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.