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Нацбанк Украины объявил тендер на покупку носков
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Раскрыты подробности загадочного тендера Нацбанка Украины на покупку носков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Национальный банк Украины (НБУ) объявил тендер на закупку летних и зимних носков за 36,8 тысячи гривен (86 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ). Об этом сообщает Знай.ua со ссылкой на документацию ведомства.
НБУ планирует закупить 604 пары летних носков черного цвета с плоским швом, с широкой двойной резинкой, в состав которых входят 75 процентов хлопка, 20 процентов полиамида и пять процентов эластана. Также регулятор приобретет 302 пары зимних носков черного цвета с внутренним плюшем, плоским швом и с широкой двойной резинкой. Носки должны быть разного размера.
Согласно тендерной документации, аукцион запланирован после 16 апреля. Носки в НБУ ожидают до 7 июня 2018 года.
НБУ уже отличался странными тендерами на закупку кухонных досок, развивающих игрушек, наборов кубиков для свободного конструирования, настольных игр, средств гигиены и презервативов.
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