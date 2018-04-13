Шабовта: Украина ничего не сделала для модернизации своей ГТС

«Доминантой всех решений является экономика. Подменять экономический проект какими-то политическими коллизиями — это полный абсурд», — заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта на канале «112 Украина ».

По словам эксперта, Украина больше чем за два десятилетия своей независимости не сделала ничего, чтобы улучшить технологически свою ГТС. Кроме того, украинская власть неоднократно демонстрировала конфликтность ситуации своих отношений с Россией — поставщиком газа, и тем самым создавала поводы для беспокойства Европы.

Эксперт считает, что «Северный поток-2» — это колоссальный инвестиционный проект, в первую очередь самой Германии , а не России. В нем заинтересована больше всего Германия, поэтому ожидать, что они откажутся от своих намерений — напрасно.

«Украинским политикам и руководителям энергетической сферы должно хватить ума оптимизировать процесс переговоров с РФ касательно транзита газа, а не воевать и показывать свои амбиции. Газовые месторождения — это природная монополия, и если ее нет, то бесполезно бить себя в грудь, нужно исходить в первую очередь из экономических интересов», — подытожил эксперт.