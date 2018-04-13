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Российские миллиардеры обвалили швейцарский франк
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Россияне обвалили швейцарский франк 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Швейцарский франк рекордно упал к евро и достиг уровня 2015 года на фоне санкций, введенных США против России. Об этом сообщает Bloomberg.
Одиннадцатого апреля курс швейцарской валюты упал на 0,3 процента, до 1,18 франка за евро. Валютный стратег Credit Agricole SA Мануэль Оливери пояснил, что сейчас франк «управляется преимущественно потоками капитала, а санкции против РФ захватили и швейцарские компании, в которые вкладываются русские».
По его словам, ситуация, в частности, связана с повышенной потребностью в ликвидности со стороны российских бизнесменов.
По данным Bloomberg, акции компании Sulzer 11 апреля упали на десять процентов, но 12 апреля их стоимость взлетела. Это произошло после того, как Виктор Вексельберг сократил долю в Sulzer.
Шестого апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов, госслужащих и нескольких компаний. В списке, среди прочих, оказались Вексельберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Алексей Миллер.
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