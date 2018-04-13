Российские миллиардеры обвалили швейцарский франк

Россияне обвалили швейцарский франк

Швейцарский франк рекордно упал к евро и достиг уровня 2015 года на фоне санкций, введенных США против России . Об этом сообщает Bloomberg.

Одиннадцатого апреля курс швейцарской валюты упал на 0,3 процента, до 1,18 франка за евро. Валютный стратег Credit Agricole SA Мануэль Оливери пояснил, что сейчас франк «управляется преимущественно потоками капитала, а санкции против РФ захватили и швейцарские компании, в которые вкладываются русские».

По его словам, ситуация, в частности, связана с повышенной потребностью в ликвидности со стороны российских бизнесменов.

По данным Bloomberg, акции компании Sulzer 11 апреля упали на десять процентов, но 12 апреля их стоимость взлетела. Это произошло после того, как Виктор Вексельберг сократил долю в Sulzer.