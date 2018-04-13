Матвиенко: намерение Украины выйти из СНГ противоречит ее экономическим интересам

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам пленарного заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

"Шаг явно не в интересах Украины и украинского народа — такая последовательная попытка разрушения всего и вся. Разрушать — не строить. Безусловно, это ухудшит ситуацию на Украине", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что в рамках СНГ действуют соглашения о зоне свободной торговли, о льготах и преференциях, которые создают привилегированные условия для членов СНГ и обеспечивают сотрудничество государств в сфере энергетики и других областях. По ее мнению, «рубить канаты», как это делает руководство Украины, «абсолютно не разумно».

"СНГ без Украины, конечно, выживет, хотя нам очень жалко наших братьев-украинцев, которых ставят в такие условия. А то, что это будет только ухудшение экономической ситуации на Украине, очевидно. Зачем стрелять в собственную ногу? Непонятно", — подчеркнула спикер Совета Федерации.

Она отметила, что заявление о выходе Украины из СНГ — «это, скорее, декларация, поскольку в последние годы Украина не принимала активное участие в деятельности Содружества».