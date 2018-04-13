Матвиенко: намерение Украины выйти из СНГ противоречит ее экономическим интересам 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), считает, что намерение Украины выйти из Содружества противоречит экономическим интересам этой страны.
Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам пленарного заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге.
"Шаг явно не в интересах Украины и украинского народа — такая последовательная попытка разрушения всего и вся. Разрушать — не строить. Безусловно, это ухудшит ситуацию на Украине", — сказала Матвиенко.
Она отметила, что в рамках СНГ действуют соглашения о зоне свободной торговли, о льготах и преференциях, которые создают привилегированные условия для членов СНГ и обеспечивают сотрудничество государств в сфере энергетики и других областях. По ее мнению, «рубить канаты», как это делает руководство Украины, «абсолютно не разумно».
"СНГ без Украины, конечно, выживет, хотя нам очень жалко наших братьев-украинцев, которых ставят в такие условия. А то, что это будет только ухудшение экономической ситуации на Украине, очевидно. Зачем стрелять в собственную ногу? Непонятно", — подчеркнула спикер Совета Федерации.
Она отметила, что заявление о выходе Украины из СНГ — «это, скорее, декларация, поскольку в последние годы Украина не принимала активное участие в деятельности Содружества».
12 апреля президент Украины Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода государства из учредительных органов СНГ. По данным Исполнительного комитета СНГ, официального уведомления от Украины о намерении выхода из Содружества пока не поступало.