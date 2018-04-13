Рубль наверстывает упущенное, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр»

Валюта нашла время, чтобы обратить внимание на другие факторы, помимо внешней политики. Прежде всего, это бычьи настроения на рынке нефти. Благодаря беспокойству по поводу перебоев поставок на Ближнем Востоке, где добываются большие объемы энергоносителей, поддерживают котировки на максимумах конца 2014 года. Примечательно, что геополитический фактор стал оказывать более ощутимое воздействие на рынок нефти по мере того, как устраняются избыточные запасы.

Кроме того, рубль пользуется спросом на фоне активной продажи валютной выручки экспортерами перед началом налогового периода, который стартует на следующей неделе. Налоговые выплаты не спасут российскую валюту, если в предстоящие дни произойдет значительная эскалация напряженности вокруг Сирии , но при сохранении относительно стабильной обстановки способны внести свою лепту в восстановление рубля.