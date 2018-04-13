Ещё
Россия может прекратить поставки титана США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски

Россия может прекратить поставки титана США в качестве ответа на санкции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Luc Olinga
Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Внесенный в Госдуму законопроект об ответных мерах на действия США предусматривает, в частности, запрет или ограничение на вывоз американской стороной из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов.
"В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства "Боингов", — сказал Рябухин.
РИА Новости: последние новости
СМИ: новые правила ЕС дадут России власть над рынком продовольствия Европы США задумались о новых санкциях против России из-за "химатаки" в Сирии Эксперт пояснил, как запрет на ввоз табака из США повлияет на рынок сигарет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля114
Умер юморист Андрей Жмакин26
Рыбке настал конец158
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»516
Москва решила ответить на санкции США340
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
03:04
Посол ЕС вернулся в Москву
Политика
02:46
МИД предложил альтернативу Telegram
Политика
01:02
Пескова спросили о будущем Лаврова
Политика
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение