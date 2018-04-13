Аваков заявил о недопустимости работы на Украине европейских компаний, которые сотрудничают с проектом газопровода «Северный поток — 2».
«Мы должны думать и говорить, как мы относимся к тем международным коллаборантам, которые делают вид, что сотрудничество с агрессором является «чуть-чуть и just a business», — приводит «Укринформ» слова Авакова.
В качестве примера он привёл французскую компанию Engie SA.
«Я не понимаю, как французская компания Engie, с одной стороны, пытается строить у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне — это великолепные инвестиции, хорошие прибыли и хорошо для Украины, — а с другой стороны, как мне коллега министр сказал: «Но они совсем на маленькую долю участвуют в Nord Streem, совсем чуть-чуть». Нам не важно, чуть-чуть или не чуть-чуть наступают на независимость моей страны», — отметил Аваков.
Он добавил, что Engie SA «не может работать с Украиной, если это так».
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