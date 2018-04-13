Ещё
Аваков заявил о недопустимости работы на Украине компаний, сотрудничающих с «Северным потоком — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аваков заявил о недопустимости работы на Украине компаний, сотрудничающих с «Северным потоком — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Аваков заявил о недопустимости работы на Украине европейских компаний, которые сотрудничают с проектом газопровода «Северный поток — 2».
«Мы должны думать и говорить, как мы относимся к тем международным коллаборантам, которые делают вид, что сотрудничество с агрессором является «чуть-чуть и just a business», — приводит «Укринформ» слова Авакова.
В качестве примера он привёл французскую компанию Engie SA.
«Я не понимаю, как французская компания Engie, с одной стороны, пытается строить у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне — это великолепные инвестиции, хорошие прибыли и хорошо для Украины, — а с другой стороны, как мне коллега министр сказал: «Но они совсем на маленькую долю участвуют в Nord Streem, совсем чуть-чуть». Нам не важно, чуть-чуть или не чуть-чуть наступают на независимость моей страны», — отметил Аваков.
Он добавил, что Engie SA «не может работать с Украиной, если это так».
Накануне в Дании заявили, что не могут остановить проект «Северный поток — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал строительство «Северного потока — 2».
RT на русском: последние новости
Эксперт прокомментировал возможное введение США антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии США могут ввести санкции против госдолга России ЦБ отозвал лицензию у костромского «Конфидэнс Банк»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ130
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски911
Умер юморист Андрей Жмакин47
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец157
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение