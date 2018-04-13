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Украина пригрозила России повышением цен на транзит газа
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Украина пригрозила России повысить цены на транзит газа 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина может повысить тарифы на транзит газа по своей территории уже в нынешнем году, если с Россией не будет достигнуто приемлемое соглашение о сохранении объемов транспортировки топлива после 2019 года. Об этом заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает ТАСС.
«Мы ведем работу по нескольким направлениям: с "Газпромом" проводим переговоры по поводу Стокгольмского арбитража и ставим вопрос о транзите после 2020 года. Есть также активный диалог с ЕС», — сказал он.
По словам Витренко, Киев «говорит четко о том, что вынуждена повысить тариф на транзит российского газа уже сейчас, в 2018-2019 годах, если транзита не будет в 2020 году». Именно таким путем «Нафтогаз» частично сможет компенсировать потери после отказа от «обесценивания украинской газотранспортной системы», считает представитель компании.
Витренко считает, что запуск газопровода «Северный поток-2» является угрозой для Украины. «Учитывая еще и "Турецкий поток", может быть ситуация, что транзит по нашей территории будет сведен к нулю», — констатировал Витренко.
Ранее он заявлял о готовности выполнять транзитный контракт с «Газпромом», подписанный в 2009 году, но с внесением поправок в рамках решений Стокгольмского арбитража.
12 апреля глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия заверила Евросоюз в частичном использовании газотранспортной системы Украины после 2019 года.
«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода планируется в конце 2019 года.
Через «Турецкий поток» будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Старт поставок по новому газопроводу запланирован на декабрь 2019 года.
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