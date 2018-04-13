Ещё
Спрос на аукционах репо под залог ОФЗ растет, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски

Спрос на аукционах репо под залог ОФЗ растет, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Репо на 35 дней (по этому аукциону расчеты пройдут сегодня) — это новый инструмент, Казначейство впервые предоставило средства в рамках аукциона репо с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA. Мы полагаем, что рост задолженности по репо связан с платежами во внебюджетные фонды в понедельник, общая сумма выплат может составить 590 млрд руб. Продажа валюты экспортерами хоть и наблюдалась в начале недели, что предотвратило еще большее ослабление рубля, вчера могла приостановиться из-за коррекции курса, а для налоговых платежей ликвидность была получена с привлечением внешнего фондирования. По нашему мнению, увеличение задолженности по репо с Казначейством — относительно краткосрочное явление.
Прайм: последние новости
Рубль отыграл половину падения, произошедшего после ввода новых санкций США Запрет на лекарства, аналогов которых нет в РФ, распространяться не будет Избыточные запасы нефти почти устранены
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля114
Умер юморист Андрей Жмакин26
Рыбке настал конец158
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»517
Москва решила ответить на санкции США346
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
03:04
Посол ЕС вернулся в Москву
Политика
02:46
МИД предложил альтернативу Telegram
Политика
01:02
Пескова спросили о будущем Лаврова
Политика
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение