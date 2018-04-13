В Москве прошел второй Фестиваль интернет-торговли EcomWeek

29 и 30 марта 2018 года в Москве прошел второй Фестиваль интернет-торговли EcomWeek. На традиционной ежегодной встрече собрались ведущие игроки рынка, представители малого и среднего бизнеса, а также те, кто только начинает свой бизнес в онлайн-рознице.

Организаторами Фестиваля выступили исследовательское агентство Data Insight, компания iFriday и международное информационное агентство East-West Digital News.

В программу вошли образовательные потоки от ведущих экспертов, бизнес-завтраки, воркшопы, кейс-клуб, фокус-интервью, Ecom Talks и ecom-перформанс.

предоставлено организаторами

Организаторы мероприятия провели 11 опросов участников Фестиваля с целью понять, какие основные факторы сегодня влияют на eCommerce-рынок. Было выделено 4 важнейших тренда:

1) Приход государства, причем не только в лице регулятора и основного макроэкономического фактора, но и источника инвестиций в лице крупных, принадлежащих ему банков.

«Важно понимать, что государственные программы, подразумевающие прямые вливания в те или иные компании, еще нигде в мире не отличались высокой эффективностью», — считает соорганизатор Фестиваля Влад Широбоков.

71% опрошенных организаторами экспертов считают излишним усиление регулирующей роли государства на рынке. При этом 36% участников мероприятия считают, что деньги государства способны принести отдачу и прибыль лишь в долгосрочной перспективе.

2) На рынке произошел качественный разворот, от стремления любой ценой привлечь нового клиента к его удержанию, повторным покупкам через повышение качества сервиса. Основным тормозом роста интернет-торговли большинство собравшихся (58%) считают недостаточное доверие покупателей к онлайн-магазинам.

«Одной из существенных причин, объясняющих такое положение, является недостаточное доверие к системам, бизнесу контрагента (о котором часто неизвестно) и к средствам правовой защиты. В связи с этим первостепенная задача РОЦИТ и отрасли состоит в стимулировании доверия потребителей, в отношениях между промышленными и торговыми предприятиями, а также на правительственном / государственном уровне», — комментирует директор по развитию и стратегическим коммуникациям РОЦИТ Татьяна Голубовская.

3) Сохраняется высококонкурентная борьба интернет-магазинов, что безусловно стимулирует качественный рост рынка. 34% опрошенных респондентов считает, что главным драйвером роста продаж в 2018 году станет внедрение digital-driven подхода в маркетинге и персонализированная работа с покупателями.

4) Постоянно растет роль брендов и офлайн-ритейлеров на рынке eCommerce. 65% собравшихся считают, что именно эти офлайн-игроки станут основным драйвером развития в отрасли. Вместе с тем конкуренция приводит к вытеснению небольших магазинов с рынка. По мнению 43% опрошенных экспертов, в ближайшее время доля малого и среднего бизнеса в отрасли сократится. Впрочем, большинство все равно верят в том, что всегда найдется место для специализированных игроков.