Трутнев призвал создать в России офшорную зону

Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что необходимо создать в России офшорную зону, причем для всех компаний, а не только для попавших под санкции.
"В США есть офшорная территория, в целом ряде стран в мире есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и неправильно, поэтому нам не только для компаний, которые столкнулись с санкциями, а вообще для российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию", — сказал Трутнев журналистам.
"В ней должны быть свои правила, надо рассмотреть все риски, в том числе, связанные с уходом от налогов — это обязательно, но ничего страшного в создании таких территорий я не вижу", — добавил он.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список субъектов, с которым не рекомендовано сотрудничество, попал ряд чиновников и крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Санкции также охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский — для помощи попавшим под санкции бизнесменам. По данным издания, один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили.