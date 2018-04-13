Трутнев призвал создать в России офшорную зону

Трутнев заявил, что в России нужно создать офшорную зону

Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что необходимо создать в России офшорную зону, причем для всех компаний, а не только для попавших под санкции.

"В США есть офшорная территория, в целом ряде стран в мире есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и неправильно, поэтому нам не только для компаний, которые столкнулись с санкциями, а вообще для российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию", — сказал Трутнев журналистам.

"В ней должны быть свои правила, надо рассмотреть все риски, в том числе, связанные с уходом от налогов — это обязательно, но ничего страшного в создании таких территорий я не вижу", — добавил он.