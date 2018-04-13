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Минск собирается возобновить переговоры по газу
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Минск собирается возобновить переговоры по газу 

360tv.ru 1 час назад
Дата начала переговоров по газу будет назначена на встрече вице‐премьера белорусского правительства Владимира Семашко с российским вице‐премьером Аркадием Дворковичем в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».
Будем сегодня встречаться. Вопрос будет короткий: когда возобновим переговоры
— Владимир Семашко.
В частности, речь на переговорах пойдет об установлении справедливой цены на газ. По мнению белорусской стороны, она как Союзное государство, не должна переплачивать. В качестве примера он привел граничащую с Белоруссией Смоленскую область, которая платит в 2,5 раза меньше. По его данным, цена на электричество в Смоленской области составляет 4 цента за кВт/ч, в то время как Белоруссия платит 11 центов за кВт/ч.
Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда Союзное государство на границе Смоленской области и Белоруссии платит за газ в два раза больше Смоленской области. Мы говорим, что надо создать равные условия
— Владимир Семашко.
Конфликт с Белоруссией произошел в 2016 году. Тогда Белоруссия сочла, что платит за газ слишком дорого и, невзирая на договора, начала платить меньше.
В Минсельхозе РФ заявили о намерении наполнить прилавки российских магазинов молоком отечественного производства. В связи с этим глава министерства Александр Ткачев сообщил, что белорусским поставщикам придется искать другие рынки сбыта, кроме России.
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