Минск собирается возобновить переговоры по газу

Дата начала переговоров по газу будет назначена на встрече вице‐премьера белорусского правительства Владимира Семашко с российским вице‐премьером Аркадием Дворковичем в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Будем сегодня встречаться. Вопрос будет короткий: когда возобновим переговоры

— Владимир Семашко.

В частности, речь на переговорах пойдет об установлении справедливой цены на газ. По мнению белорусской стороны, она как Союзное государство, не должна переплачивать. В качестве примера он привел граничащую с Белоруссией Смоленскую область , которая платит в 2,5 раза меньше. По его данным, цена на электричество в Смоленской области составляет 4 цента за кВт/ч, в то время как Белоруссия платит 11 центов за кВт/ч.

Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда Союзное государство на границе Смоленской области и Белоруссии платит за газ в два раза больше Смоленской области. Мы говорим, что надо создать равные условия

— Владимир Семашко.

Конфликт с Белоруссией произошел в 2016 году. Тогда Белоруссия сочла, что платит за газ слишком дорого и, невзирая на договора, начала платить меньше.